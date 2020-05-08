Meksika'da koronavirüs tedbirleri
08.05.2020 06:28 | Son Güncelleme: 08.05.2020 06:30
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Jaimaica çiçek pazarının dezenfekte çalışmalarından görüntüler 10 Mayıs 2020 Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü öncesinde, Meksika'nın başkenti Meksiko'da bulunan geleneksel Jaimaica çiçek pazarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Jaimaica çiçek pazarının dezenfekte çalışmalarından görüntüler 10 Mayıs 2020 Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü öncesinde, Meksika'nın başkenti Meksiko'da bulunan geleneksel Jaimaica çiçek pazarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Kaynak: AA