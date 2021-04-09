Meksika'da "Körfez Karteli"nin liderlerinden biri ile bir belediye başkanı gözaltına alındı

Meksika'da uyuşturucu şebekesi "Körfez Karteli"nin Cyclones kolunun liderlerinden biri ile organize suçlara karıştığı iddia edilen bir belediye başkanının gözaltına alındığı bildirildi.