Meksika'da keyfi marihuana kullanımına onay verildi
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Meksika'da keyfi marihuana kullanımına onay verildi

Meksika'da keyfi marihuana kullanımına onay verildi
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

MEXICO Meksika'da Yüksek Mahkeme, keyfi marihuana kullanımını onayladı.

MEXICO Meksika'da Yüksek Mahkeme, keyfi marihuana kullanımını onayladı.

Yüksek Mahkemede yapılan oylamada, marihuananın keyfi kullanımı ve saksıda sınırlı miktarda yetiştirilmesi 3'e karşı 8 oyla kabul edildi.

Karara göre, marihuana kullanmak veya kişisel kullanım için birkaç saksıda yetiştirmek isteyen yetişkinler, Sağlık Bakanlığına izin için başvurabilecek.

Karar kapsamında marihuananın, çocukların bulunduğu ortamda kullanılmasına ve etkisindeyken araba kullanımına veya diğer riskli aktivitelerin yapılmasına izin verilmiyor.

Kamuoyunda kararı destekleyenler, ülkede uyuşturucuyla bağlantılı şiddet olaylarının azalacağına inanırken; karşıt görüşlüler ise yeni uygulamadan çiftçiler veya marihuana tüketenlerin değil çok uluslu şirketlerin faydalanacağını düşünüyor.

Meksika'da marihuananın tıbbi kullanımı 2017'den bu yana yasal.

"Özgürlükler için tarihi bir gün"

Amerika basınındaki haberlere göre, Yüksek Mahkeme Başkanı Arturo Zaldivar, karara ilişkin "Özgürlükler için tarihi bir gün." ifadesini kullandı.

Marihuananın satışı ise yasak olmaya devam edecek.

Meksika'nın birçok eyaletinde faaliyet gösteren uyuşturucu çeteleri arasında çatışma ve uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olayları yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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