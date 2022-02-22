Meksika'da katil balina tekneyi kovaladı

Meksika'da turistlerin gezi teknesi katil balina tarafından kovalandı.

Meksika'nın Sinaloa eyaleti açıklarındaki tura çıkan bir grup turist, Orka olarak da bilinen katil balina tarafından takip edildi. Tekne son sürat gitmesine rağmen katil balina tekneye yetişmeye çalıştı. Teknedeki turistler ise katil balinanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

(Serkan Bayar/ İHA)