Meksika'da Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Harfuch'a silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
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Meksika'da Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Harfuch'a silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Meksika'da Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Omar Hamid Garcia Harfuch'a silahlı saldırı düzenlendi.

Meksika'da Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Harfuch'a silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
26.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:12

Meksika'da Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Omar Hamid Garcia Harfuch'a silahlı saldırı düzenlendi. Harfuch, saldırıda yaralanırken, 2 polis ise hayatını kaybetti.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan Miguel Hidalgo belediye binası önündeki Paseo de la Reforma ile Prado Norte Caddelerinin kesiştiği noktada Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Omar Hamid Garcia Harfuch'a kalabalık bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Harfuch, yaralanırken, yanında bulunan 2 polis ise hayatını kaybetti. Saldırı anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Saldırıda kalabalık ve ağır silahlı bir grubun Sekreter Harfuch'un geçeceği yolu kamyon ile kapattığı, konvoyun geldiği sırada ise ağır silahlar ile yaklaşık 5 dakika boyunca konvoyu taradığı görülüyor. Saldırganlar daha sonra minibüse binerek, olay yerinden kaçıyor.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken, 12 kişi gözaltına alındı. Polis, saldırının Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli'ne (CJNG) üye kalabalık bir grup tarafından yapıldığını bildirdi.

Harfuch, saldırganlara meydan okudu

Sekreter Harfuch, saldırının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Bu sabah CJNG tarafından korkakça saldırıya uğradık. 2 meslektaşım ve arkadaşım hayatını kaybetti. 3 kurşun yarası ve birkaç parça çizik var. Milletimiz korkmasın organize suçla yüzleşmeye devam edeceğiz. Onlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

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