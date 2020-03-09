Meksika'da Kadınlar Günü'nde molotofkokteyli atıldı: 4 yaralı
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Meksika'da Kadınlar Günü'nde molotofkokteyli atıldı: 4 yaralı

Meksika'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte siyah giyimli ve güneş gözlüklü bir kadın molotofkokteyli attı.

09.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:44
Meksika'da Kadınlar Günü'nde molotofkokteyli atıldı: 4 yaralı

Meksika'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte siyah giyimli ve güneş gözlüklü bir kadın molotofkokteyli attı. Yerel medya, 4 gazetecinin yaralandığını bildirdi.

Meksika'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 80 bin kadın katıldı. Ülke ile aynı adı taşıyan başkent Meksika'da, Ulusal Saray'ın önünde toplanan kalabalığın arasındaki siyah giyimli ve güneş gözlüğü takan bir kadının molotofkokteyli attığı bildirildi. Polisin Ulusal Saray önünde güvenlik önlemleri aldığı sırada atılan molotofkokteyli sonucunda bir kadının yanmaya başladığı; diğer kadınlar tarafından söndürüldüğü görüldü. Olayda, 4 gazetecinin yaralandığı bildirildi.


Kaynak: DHA

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