Meksika'da kadınlar, adı tecavüz iddialarına karışan kişinin valiliğe aday gösterilmesini protesto etti
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Meksika'da kadınlar, adı tecavüz iddialarına karışan kişinin valiliğe aday gösterilmesini protesto etti

09.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:58
Meksika'da kadınlar, adı tecavüz iddialarına karışan kişinin valiliğe aday gösterilmesini protesto etti

MEXICO Meksika'da binlerce kadın, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un iki kadına tecavüz ettiği öne sürülen Felix Salgado'yu Guerrero Valiliğine aday göstermesine karşı protesto düzenledi.

MEXICO Meksika'da binlerce kadın, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un iki kadına tecavüz ettiği öne sürülen Felix Salgado'yu Guerrero Valiliğine aday göstermesine karşı protesto düzenledi.

Başkent Mexico City'de, Ulusal Saray önünde toplanan binlerce kadın, tecavüz olayına adı karıştığı iddia edilen Salgado'nun adaylığının desteklenmesine tepki gösterdi.

Gösterici kadınlar, Ulusal Saray önüne kurulan barikatları aşmaya çalışırken polisle çatıştı.

Polise taş, cam şişe, demir boru ve molotofkokteyli fırlatan bazı göstericiler, çevredeki binalara ve anıtlara zarar verdi.

Göstericiler, "Kanla yıkanan bir ülkede neden temiz anıtlar istiyorsunuz?" şeklinde sloganlar attı.

Başkent polisi, gösteriler sırasındaki şiddet olaylarında 62 polis ve 19 sivilin yaralandığını açıkladı.

Obrador, kararın Guerrero'daki seçmenlere bırakılması gerektiğini söyledi

Tecavüz iddialarının muhafazakarlar tarafından gündeme taşındığını savunan Lopez Obrador, kararın Guerrero'daki seçmenlere bırakılması gerektiğini söyledi.

Kabinesinin yarısının kadınlardan oluştuğuna dikkati çeken Obrador, "Muhafazakarlar birdenbire kendilerini feminist kılığına sokuyorlar, çok tuhaf. Neden? Çünkü bunu bize saldırmak için bir fırsat olarak görüyorlar." dedi.

İddiaların odağındaki Salgado'ya, Obrador'un partisi Morena'nın bazı millet vekilleri de istifa çağrısında bulunurken, adayla ilgili yeniden parti içi anket yapma kararı alındı.

Salgado'nun avukatları, suçlamalardan birinin zaman aşımına uğradığını söylerken, diğer iddiayla ilgili henüz soruşturmanın sonuçlanmadığını ifade ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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