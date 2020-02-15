Meksika'da 'kadın cinayetleri' eylemi: Medya ve iktidar protesto edildi
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Meksika'da 'kadın cinayetleri' eylemi: Medya ve iktidar protesto edildi

Sevgililer Günü'de düzenlenen eylem, protestocuların Devlet Başkanlığı Sarayı'na kan kırmızı boyalarla "kadın katili devlet" yazmasıyla başladı. Sonrasında La Prensa gazetesinin binasına yürüyen eylemciler, burada öldürülen bir kadının 'ürkütücü' fotoğraflarını yayınlayan gazeteyi protesto etti

15.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:17
Meksika'da 'kadın cinayetleri' eylemi: Medya ve iktidar protesto edildi

'nın başkenti Meksiko'da bir araya gelen yüzlerce gösterici, kadın cinayetlerine karşı protesto düzenledi.


14 Şubat 'de yapılan eylem, protestocuların Devlet Başkanlığı Sarayı'na kan kırmızı boyalarla "kadın katili devlet" yazmasıyla başladı. Sonrasında La Prensa gazetesinin binasına yürüyen eylemciler, burada öldürülen bir kadının 'ürkütücü' fotoğraflarını yayınlayan gazeteyi protesto etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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