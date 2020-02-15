Meksika'da 'kadın cinayetleri' eylemi: Medya ve iktidar protesto edildi

15.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:17

Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir araya gelen yüzlerce gösterici, kadın cinayetlerine karşı protesto düzenledi.



14 Şubat Sevgililer Günü'de yapılan eylem, protestocuların Devlet Başkanlığı Sarayı'na kan kırmızı boyalarla "kadın katili devlet" yazmasıyla başladı. Sonrasında La Prensa gazetesinin binasına yürüyen eylemciler, burada öldürülen bir kadının 'ürkütücü' fotoğraflarını yayınlayan gazeteyi protesto etti. Euronews.com'da Görüntüle