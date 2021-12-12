Meksika'da kaçak havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 15 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika'da kaçak havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 15 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika'nın Tultepec şehrinde kaçak bir havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamada, 2 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Tultepec şehrinde kaçak bir havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamada, 2 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Tultepec şehrinde kaçak bir havai fişek atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine acil sağlık ekipleri, itfaiye ve Ulusal Muhafızlar sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, patlamada 2 kişinin yanarak hayatını kaybettiğini, 15 kişin ise yaralandığını ifade ederek, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirtti. Kaçak atölyede çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

YILBAŞI YAKLAŞIRKEN KAÇAK HAVAİ FİŞEK ATÖLYELERİNİN SAYISI ARTTI

Tultepec şehrinde geçtiğimiz kasım ayında başka bir kaçak havai fişek atölyesinde patlama yaşanmış 2 kişi hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta ise Meksika'nın Puebla şehrinde iki ayrı kaçak havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamalarda 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Meksika'da dini ve milli bayramlardaki kutlamalarda kullanımı çok yaygın olan havai fişekler özellikle bayramların yoğun olduğu her aralık ve ocak aylarında yoğun talep görüyor. Üretimi ve depolanmasının ruhsata tabi olmasına rağmen havai fişeklere talebin arttığı dönemlerde kaçak atölyelerde üretim artıyor.

(Saim Sevinç/İHA)

Meksika'da kaçak havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 15 yaralı

Meksika'da kaçak havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 15 yaralı

Meksika'da kaçak havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 15 yaralı

Meksika'da kaçak havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 15 yaralı

Meksika'da kaçak havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 15 yaralı

Meksika'da kaçak havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 15 yaralı

Meksika'da kaçak havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 15 yaralı

Meksika'da kaçak havai fişek atölyesinde patlama: 2 ölü, 15 yaralı

AFAD'dan Iğdırlılara uyarı: İkaz ve Alarm Sistemi'nin testi sırasında sirenler çalacak, panik yapmayın

AFAD'dan Iğdırlılara uyarı: İkaz ve Alarm Sistemi'nin testi sırasında sirenler çalacak, panik yapmayın

 İtfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü

İtfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü

 ABD'de çıkan kasırgada en az 50 kişinin öldüğünden endişe ediliyor

ABD'de çıkan kasırgada en az 50 kişinin öldüğünden endişe ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title