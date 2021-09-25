Meksika'da işkence izleri taşıyan 9 cansız beden bulundu

Meksika'da yetkililer, Zacatecas eyaletinde ihbar üzerine 9 cansız beden bulunduğunu ve bedenlerde işkence izleri ile kurşun yaraları olduğunu açıkladı.

Meksika'da işkence izleri taşıyan 9 cansız beden bulunduğu bildirildi. Zacatecas eyaletinde başsavcılıktan yapılan açıklamada, eyalete bağlı Pinos şehrinin sakinleri tarafından yapılan bir ihbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçlerinin cansız bedenlerle karşılaştığı belirtildi. Olay yeri, Ulusal Muhafızlar ve Meksika Ordusu güçleri tarafından kordon altına alındı ve başsavcılık yetkilileri tarafından inceleme başlatıldı. İlk raporlara göre, cesetlerde işkence izleri ve kurşun yaraları bulunduğu bildirilirken başsavcılık kurbanların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini ifade etti.

Söz konusu olaya ek olarak Pinos şehrinde dün bir polis memurunun silahlı kişilerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta bir evde 10 cansız beden bulunan Zacatecas eyaletinde şiddet olayları son zamanlarda artış gösteriyor. - MEXİCO CİTY

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