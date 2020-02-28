Meksika'da ilk Kovid-19 vakaları tespit edildi

28.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:08

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da iki gün önce ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından Meksika'da da ilk vakalar kayıtlara girdi.

Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez Gatell, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına yakalananlardan birinin başkent Meksiko'da, diğerinin ülkenin kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde olduğunu açıkladı.

Gatell, Kovid-19 virüsüne yakalanan 2 hastanının da durumlarının ciddi olmadığını söyledi.

Brezilya'da 26 Şubat'ta ilk Kovid-19 vakası görülmüştü.

Kaynak: AA