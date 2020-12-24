Meksika'da ilk Kovid-19 aşısı yapıldı

Meksika'da ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı, ilk kez başkent Meksiko'da bir hemşireye yapıldı.

Meksika'da ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı, ilk kez başkent Meksiko'da bir hemşireye yapıldı.

Doktor Ruben Lenero Hastanesinde Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan 59 yaşındaki Maria Irene Ramirez, ülkede Kovid-19 aşısı yapılan ilk kişi oldu.

Ramirez, aşıdan önce yaptığı açıklamada, mutlu olduğunu belirterek, "Biraz tedirginim ancak 2020 yılında alacağım en büyük hediye budur." ifadesini kullandı.

Meksika böylece Latin Amerika ülkeleri içinde Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasını ilk başlatan ülke oldu.

Ülkede 1 milyon 350 bin 79 kişi Kovid-19'a yakalanırken 120 bin 311 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan