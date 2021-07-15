Meksika'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meksika'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü

Meksika'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Meksika'da bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Meksika'da bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Yetkililer, ülkenin güneyindeki Morelos eyaletinde bulunan bir hastanede, 65 yaşındaki erkek bir hastada Delta varyantının görüldüğünü açıkladı.

Hastanın evde karantina altına alındığını dile getiren yetkililer, ayrıca testleri pozitif çıkan 6 kişinin daha delta varyantı şüphesiyle gözlem altında tutulduğunu kaydetti.

Morelos Sağlık Hizmetleri Halk Sağlığı (SSM) Müdür Yardımcısı Cecilia Guzmon Rodriguez, Delta varyantının bulaşma riskinin 2 kat daha hızlı olduğunu belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "endişe verici" olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.

Ülkede salgının başından bu yana 2 milyon 604 bin 711 vaka kaydedildi, virüse yakalanan 235 bin 277 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Tarkan Tolga Akış Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Salih Uçan Burak Elmas Volkan Demirel Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meksika'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 01:00:08. #1.16#

title