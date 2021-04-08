Meksika'da ilginç seçim kampanyası: Tabuttan çıkarak seçmenden oy istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meksika'da ilginç seçim kampanyası: Tabuttan çıkarak seçmenden oy istedi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Meksika'da 6 Haziran'da gerçekleştirilecek genel seçimde aday olan ve seçim bölgesine olan ilgisizliğe dikkat çekmek isteyen Carlos Mayorga, tabutun içinden çıkarak seçmenden oy istedi.

? Meksika'da 6 Haziran'da gerçekleştirilecek genel seçimde aday olan ve seçim bölgesine olan ilgisizliğe dikkat çekmek isteyen Carlos Mayorga, tabutun içinden çıkarak seçmenden oy istedi.

Meksika'da 6 Haziran'da gerçekleştirilecek genel seçimde adayların seçim kampanyaları görenleri şaşırttı. Partido Encuentro Social (PES) partisinden milletvekili adayı olan politikacı Carlos Mayorga, seçmenlerine tabutun içinden çıkarak seslendi. Seçime 2'nci bölgeden aday olan Mayorga, bölgenin yıllardır siyasetçiler tarafından ilgisiz bırakıldığına atıfta bulunarak, " Bölge yılladır ilgisizlikten yaralandı, hatta öldü" dedi. Bölgeye gösterilmeyen ilgiye dikkat çekmeye çalıştığını ifade eden Mayorga, seçim kampanyası boyunca seçmene tabuttan çıkarak sesleneceğini ifade etti.

Meksika'da ilginç seçim kampanyası: Tabuttan çıkarak seçmenden oy istedi
Meksika'da ilginç seçim kampanyası: Tabuttan çıkarak seçmenden oy istedi
Meksika'da ilginç seçim kampanyası: Tabuttan çıkarak seçmenden oy istedi
Meksika'da ilginç seçim kampanyası: Tabuttan çıkarak seçmenden oy istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Dilan Çıtak Demet Özdemir Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Caner Erkin Ümit Öztürk Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Meksika'da ilginç seçim kampanyası: Tabuttan çıkarak seçmenden oy istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:00:49. #1.14#
title