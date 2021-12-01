Meksika'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
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Meksika'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Meksika'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Meksika'da iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 demiryolu çalışanı yaralandı.

Meksika'da iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 demiryolu çalışanı yaralandı. Raydan çıkan vagonlar yakındaki bir evde hasara yol açtı.

Meksika'nın Zacatecas eyaletinin aynı isimli başkenti Zacatecas şehrinde iki yük treni kafa kafaya çarpıştı. Zacatecas Şehri Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamaya göre kaza sonucu aralarında makinistin de bulunduğu 6 demiryolu çalışanı yaralandı, mısır yüklü 10 vagon raydan çıktı. Yaralılar olay yerine gelen acil yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan makinistin sağlık durumunun ciddi olduğu aktarıldı. Raydan çıkan vagonlardan 2'si yakında bulunan bir eve çarparak hasara yol açarken, vagonlarda yüklü olan mısırlar da çevreye savruldu.

Kazanın nedeni insan hatası olabilir

Ulaştırma ve Haber leşme Bakanlığı görevlileri tahıl taşıyan trenlerin karıştığı kazanın nedenini araştırıyor. Yetkililerin ilk edindikleri bilgilere göre çarpışma büyük ihtimalle insan hatası nedeniyle meydana geldi.

Çarpışma, eyalette son 24 saatte yaşanan ikinci tren kazası oldu. Dün meydana gelen kazada ise 14 vagonluk bir tren, arızalanması sonucu tamamen raydan çıkmıştı. Olayda maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmamıştı. - MEXİCO CİTY

Meksika'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Meksika'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Meksika'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Meksika'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Meksika'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Meksika'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Meksika'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Meksika'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Meksika'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Meksika'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

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