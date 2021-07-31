Meksika'da ihtiyaç sahibi ailelere 100 pesoya (5 dolar) arsa satılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meksika'da ihtiyaç sahibi ailelere 100 pesoya (5 dolar) arsa satılacak

Meksika'da ihtiyaç sahibi ailelere 100 pesoya (5 dolar) arsa satılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Meksika'nın Baja California eyaletinde hükümet, ihtiyaç sahibi 400 aileye 100 peso gibi sembolik bir ücret (5 dolar) karşılığında Tijuana şehrinden arsa satacak.

Meksika'nın Baja California eyaletinde hükümet, ihtiyaç sahibi 400 aileye 100 peso gibi sembolik bir ücret (5 dolar) karşılığında Tijuana şehrinden arsa satacak.

Meksika'nın Baja California eyaletinde ihtiyaç sahibi ailelere destek için ilginç bir uygulamaya imza atıldı. Baja California eyalet hükümeti yaptığı açıklamada, Tijuana şehrinin Cerro de las Abejas bölgesinde ihtiyaç sahibi 400 aileye 100 peso (5 dolar, yaklaşık 42 TL) gibi sembolik bir ücret karşılığında arsa satılacağını duyurdu. Her biri 160 metrekare olan 400 arsanın satışlarında dul annelere, yaşlı kişilere ve evsizlere öncelik verileceği duyuruldu.

Baja California Emlak ve Konut Geliştirme Enstitüsü (Indivi) Genel Müdürü Abraham Davila Delgado, bu uygulamanın eyalette arsaya olan talep nedeniyle fiyatlarının artması sonucu ev sahibi olamayan vatandaşlar için olduğunu söyledi. Ayrıca Indivi tarafından bir nüfus taraması yapılarak satış için başvurabilecek vatandaşlar belirlendi.

Baja California eyaleti valisi Jaime Bonilla Valdez de yaptığı açıklamada,"160 metrekarelik üzerinde ev inşa edilmesine uygun 400 arsamız var. Bakın ne diyeceğim, kameraların önünde, bu arazilerin her birini sizlere 100 pesoya satacağım" dedi. Valdez, satış için şimdiye kadar 700 başvuru yapıldığını belirtti. - MEXİCO CİTY

Meksika'da ihtiyaç sahibi ailelere 100 pesoya (5 dolar) arsa satılacak
Meksika'da ihtiyaç sahibi ailelere 100 pesoya (5 dolar) arsa satılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Bilgiç Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Prens William Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Eda Erdem Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meksika'da ihtiyaç sahibi ailelere 100 pesoya (5 dolar) arsa satılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 00:18:38. #1.16#

title