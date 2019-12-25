: Meksika'da Hz. İsa'nın bebekliğini tasvir eden dev heykel

25.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:27

Başkent Meksiko'ya bağlı Iztapalapa şehrinde sergilenen eser, dünyanın en büyük bebek peygamber heykellerinden biri. Heykele imza atan David Gomez Resendiz, önümüzdeki sene Hz. İsa'nın doğumunu sahneleyen bir yapıt ortaya çıkarmayı hedefliyor.View on euronews

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