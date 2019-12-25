Meksika'da Hz. İsa'nın bebekliğini tasvir eden dev heykel
Başkent Meksiko'ya bağlı Iztapalapa şehrinde sergilenen eser, dünyanın en büyük bebek peygamber heykellerinden biri. Heykele imza atan David Gomez Resendiz, önümüzdeki sene Hz. İsa'nın doğumunu sahneleyen bir yapıt ortaya çıkarmayı hedefliyor.
25.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:09
Hristiyan aleminin Hz. İsa'nın doğumunu kutladığı Noel Bayramında, Meksikalı binlerce kişi peygamberin bebekliğinin tasvir edildiği dev heykeli ziyaret etti.
Başkent Meksiko'ya bağlı Iztapalapa şehrinde sergilenen eser dünyanın en büyük bebek heykellerinden biri. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com