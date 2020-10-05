Meksika'da her gün ortalama 30 göçmen kayboluyor
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Meksika'da her gün ortalama 30 göçmen kayboluyor

05.10.2020 23:39 | Son Güncelleme: 05.10.2020 23:43
Meksika'da her gün ortalama 30 göçmen kayboluyor

Meksika'da her gün ortalama 30 göçmen ABD'ye gitme hayaliyle çıktığı yolculukta kayboluyor.

Meksika'da her gün ortalama 30 göçmen ABD'ye gitme hayaliyle çıktığı yolculukta kayboluyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, her gün Meksika'dan ABD'ye ulaşma hayaliyle yola çıkan göçmenlerden yaklaşık 30'undan haber alınamıyor.

Mezoamerikan Göçmen Hareketi Başkanı Marta Sanchez, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, Meksikalı yetkililerin gerekli önlemleri almada yetersiz kalmasının göçmenlerin ortadan kaybolmasında etkili olduğunu belirtti.

Sanchez, "Meksika'da yaklaşık 2 bin kayıp göçmen var ve bu rakam kaybolan kişilerin yakınlarının şikayetleri sonucunda ortaya çıktı. Resmen bildirilmeyen binlerce insanın olduğunu tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütlerinin göçmenleri kaçırdığına ve kendilerine karşı gelenleri ise öldürdüğüne vurgu yapan Sanchez, yetkililere bu duruma karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

Yıl başından bu yana 263 göçmen hayatını kaybetti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, yıl başından bu yana Meksika ile ABD sınırlarını geçmeye çalışan 263 göçmen hayatını kaybetti.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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