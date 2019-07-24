Meksika'da helikopter düştü: 4 ölü

Meksika'nın batı eyaleti Michoacan'da, bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Michoacan Valisi Silvano Aureoles, yaptığı açıklamada, helikopter kazasında aralarında eyaletin emniyet müdürü ve hükümetten bir yetkilinin de bulunduğu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünün tahmin edildiğini ifade eden Aureoles, kazayla ilgili soruşturma başlatılacağını söyledi.

Kaynak: AA