Meksika'da hayvan kaçakçıları maymunların çığlıkları sayesinde yakalandı Meksika'nın güneyinde 3 hayvan kaçakçısı, bavula koydukları maymunların çığlık atması üzerine yakalandı.

Meksika'nın güneyinde 3 hayvan kaçakçısı, bavula koydukları maymunların çığlık atması üzerine yakalandı.

Meksika Emniyet Biriminden yapılan açıklamaya göre, polis memurları, Quintana Roo eyaletinde Bacalar Gölü yakınlarında trafik kurallarını ihlal eden bir aracı durdurmasının ardından bagajdan garip sesler duydu.

Bagajı kontrol eden polis memurları bavula kilitlenmiş Güney ve Orta Amerika kıtasına özgü iki uluyan maymun buldu.

Ele geçirilen maymunlar yetkililere teslim edilirken, araçtaki 3 kişi hayvan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA