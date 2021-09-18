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Meksika'da havalimanını su bastı

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

- Meksika'da havalimanını su bastı Meksika'daki Mexico City Uluslararası Havalimanı'nda şiddetli yağış nedeniyle su baskını yaşanırken, ıslak zemin yolcuların havaalanı koridorlarında yürümekte zorlanmasına ve yolculardan birinin düşmesine yol açtı.

- Meksika'da havalimanını su bastı

MEXİCO CİTY - Meksika'daki Mexico City Uluslararası Havalimanı'nda şiddetli yağış nedeniyle Su Baskını yaşanırken, ıslak zemin yolcuların havaalanı koridorlarında yürümekte zorlanmasına ve yolculardan birinin düşmesine yol açtı.

Meksika'yı etkisi altına alan şiddetli yağış dün başkent Mexico City'nin bazı kesimlerinde su baskınlarına yol açtı. Mexico City Uluslararası Havalimanı'nda su baskını sonucu koridorlar göle döndü. Havalimanının içinde ve çevresinde de görülen su baskınları cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, şiddetli yağmur sonucu biriken suyun Mexico City Uluslararası Havalimanı Terminal 1 ve bagaj alanındaki kanalizasyon kapaklarını iterek taştığı görüldü. Islak zemin yolcuların havaalanı koridorlarında yürümekte zorlanmasına ve yolculardan birinin kayarak düşmesine neden oldu.

Mexico City Uluslararası Havalimanı yönetimi ıslak zeminden uzak durma konusunda uyarıda bulunurken, havaalanında yaşanan su baskınlarının görevliler tarafından temizlenip kontrol altına alındığını ve problemin uçuşlarda gecikmeye yol açmadığını duyurdu. Havalimanı yönetimi ayrıca, problemin çevredeki caddelerde yaşanan sel baskınları sonucu drenaj siteminin yetersiz kalması sonucu ortaya çıktığını belirterek, çevredeki caddelerde biriken suyu 2 adet drenaj kamyonu yardımıyla tahliye ederek çözüm sağladıklarını bildirdi.

Meksika'da havalimanını su bastı

Meksika'da havalimanını su bastı

Meksika'da havalimanını su bastı
İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Meksika'da havalimanını su bastı - Haberler
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