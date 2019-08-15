Meksika'da hapishanede yangın: 3 ölü, 7 yaralı
Meksika'da bir hapishanede çıkan yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Meksika'da bir hapishanede çıkan yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Prensa Latina ajansının haberine göre, yetkililer başkent Meksiko'nun doğusundaki Iztapalapa'da bulunan hapishanede yangın çıktığını kaydetti.
Yetkililer, yangında 3 mahkumun öldüğünü, en az 7 mahkumun yaralandığını belirtti.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.