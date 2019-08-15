Meksika'da hapishanede yangın: 3 ölü, 7 yaralı

15.08.2019 23:13

Meksika'da bir hapishanede çıkan yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Prensa Latina ajansının haberine göre, yetkililer başkent Meksiko'nun doğusundaki Iztapalapa'da bulunan hapishanede yangın çıktığını kaydetti.

Yetkililer, yangında 3 mahkumun öldüğünü, en az 7 mahkumun yaralandığını belirtti.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA