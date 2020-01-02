Meksika'da hapishanede silahlı bıçaklı kavga: En az 16 mahkum öldü
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Meksika'da hapishanede silahlı bıçaklı kavga: En az 16 mahkum öldü

Meksika'nın Zacatecas eyaletindeki Cieneguillas hapishanesinde çıkan kavgada en az 16 kişi öldü, 5 mahkum da yaralandı.

02.01.2020 00:07 | Son Güncelleme: 02.01.2020 00:07
Meksika'da hapishanede silahlı bıçaklı kavga: En az 16 mahkum öldü

'nın Zacatecas eyaletindeki Cieneguillas hapishanesinde çıkan kavgada en az 16 kişi öldü, 5 mahkum da yaralandı.


Yaklaşık üç saat süren şiddet olayında mahkumlar ateşli silah, bıçak ve sert cisimlerle birbirine saldırdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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