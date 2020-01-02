Meksika'da hapishanede silahlı bıçaklı kavga: En az 16 mahkum öldü
Meksika'nın Zacatecas eyaletindeki Cieneguillas hapishanesinde çıkan kavgada en az 16 kişi öldü, 5 mahkum da yaralandı.
02.01.2020 00:07 | Son Güncelleme: 02.01.2020 00:07
Meksika'nın Zacatecas eyaletindeki Cieneguillas hapishanesinde çıkan kavgada en az 16 kişi öldü, 5 mahkum da yaralandı.
Yaklaşık üç saat süren şiddet olayında mahkumlar ateşli silah, bıçak ve sert cisimlerle birbirine saldırdı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com