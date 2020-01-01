Meksika'da hapishanede kavga: 16 ölü
Meksika'da bir hapishanede çıkan kavgada 16 tutuklu hayatını kaybederken, 5 tutuklu yaralandı.
Meksika'da bir hapishanede çıkan kavgada 16 tutuklu hayatını kaybederken, 5 tutuklu yaralandı.
Meksika'nın kuzeyindeki Zacatecas eyaletinde bulunan Varonil hapishanesinde kavga çıktı. Eyalet yetkilileri, olayda 16 tutuklunun öldüğünü, 5 tutuklunun da yaralandığını açıkladı. Olayın ardından hapishanede güvenlik önlemleri arttırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kavganın neden çıktığı ise bilinmiyor.
(İHA)