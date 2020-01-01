Meksika'da hapishanede kavga: 16 ölü
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Meksika'da hapishanede kavga: 16 ölü

Meksika'da bir hapishanede çıkan kavgada 16 tutuklu hayatını kaybederken, 5 tutuklu yaralandı.

01.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:46
Meksika'da hapishanede kavga: 16 ölü

'da bir hapishanede çıkan kavgada 16 tutuklu hayatını kaybederken, 5 tutuklu yaralandı.

Meksika'nın kuzeyindeki Zacatecas eyaletinde bulunan Varonil hapishanesinde kavga çıktı. Eyalet yetkilileri, olayda 16 tutuklunun öldüğünü, 5 tutuklunun da yaralandığını açıkladı. Olayın ardından hapishanede güvenlik önlemleri arttırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavganın neden çıktığı ise bilinmiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Meksika'da hapishanede kavga: 16 ölü
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