Meksika'da hapishanede kavga: 16 ölü
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Meksika'da hapishanede kavga: 16 ölü

Meksika'da bir hapishanede çıkan kavgada 16 tutuklu hayatını kaybederken, 5 tutuklu yaralandı.

01.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:18
Meksika'da hapishanede kavga: 16 ölü

'da bir hapishanede çıkan kavgada 16 tutuklu hayatını kaybederken, 5 tutuklu yaralandı.


Meksika'nın kuzeyindeki Zacatecas eyaletinde bulunan Varonil hapishanesinde kavga çıktı. Eyalet yetkilileri, olayda 16 tutuklunun öldüğünü, 5 tutuklunun da yaralandığını açıkladı. Olayın ardından hapishanede güvenlik önlemleri arttırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kavganın neden çıktığı ise bilinmiyor. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA
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