Meksika'da hafta sonu 114 kişi cinayete kurban gitti
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Meksika'da hafta sonu 114 kişi cinayete kurban gitti

13.10.2020 00:47 | Son Güncelleme: 13.10.2020 00:50
Meksika'da hafta sonu 114 kişi cinayete kurban gitti

Meksika'da geçen hafta sonu ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan şiddet olaylarında 114 kişinin cinayete kurban gittiği bildirildi.

Meksika'da geçen hafta sonu ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan şiddet olaylarında 114 kişinin cinayete kurban gittiği bildirildi.

Güvenlik kabinesinin günlük raporuna göre, ülkede şiddet olaylarının en yoğun olduğu eyaletlerden Meksika, Puebla, Guanajuato ve Michoacan'da büyük bölümü çetelerin çatışmasından kaynaklı toplamda 114 kişi öldürüldü.

Yetkililer, bu ayın başından beri ülkede 890 cinayet işlendiğini belirterek, bu rakamın günlük 80 kişiye tekabül ettiğini ifade etti.

Meksika'da geçen ay şiddet olaylarında toplamda 2 bin 315 kişinin yaşamını yitirdiğine işaret eden yetkililer, bunun günlük ortalama 77 kişi olduğunu kaydetti.

Güvenlik güçleri, ülkede artan cinayet vakalarının önüne geçmek amacıyla düzenlediği operasyonlarda "Santa Rosa de Lima" adlı kartelin liderlerinden El Marro ve Jose Antonio Yepez Ortiz'i yakalamasına rağmen ölü sayısı artmaya devam ediyor.

300 binden fazla can kaybı

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü agresif mücadeleyle içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 bini aşkın Meksikalı'nın da yerlerinden edildiği belirtilmişti.

Kartellerin birbirleriyle çatışmalarının veya devletin verdiği mücadelenin ne kadarlık bölümünü oluşturduğu belirtilmese de bu can kayıplarının çok büyük bölümünün kartel şiddetiyle bağlantılı olduğu biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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