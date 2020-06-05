Meksika'da göstericiler bir polisi ateşe verdi BUENOS Meksika'da bir kişinin polis şiddetiyle öldürüldüğü iddiasıyla başlayan protestolarda göstericiler, bir polisi ateşe verdi.

BUENOS Meksika'da bir kişinin polis şiddetiyle öldürüldüğü iddiasıyla başlayan protestolarda göstericiler, bir polisi ateşe verdi.

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Jalisco eyaletinde maske takmadığı için gözaltına alınan ve polis tarafından katledildiği düşünülen Giovanni Lopez'in ölümünün ardından protestolar patlak verdi.

Eyaletin başkenti Guadalajara'da şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde, bazı devlet binaları, polis araçları hasar görürken, protestocularla polis arasında çatışmalar yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de bir göstericinin, polise yaklaşarak üzerine yanıcı madde döktüğü ve ardından da onu ateşe verdiği görülüyor.

Haberlerde yanan polisin akıbetine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Lopez'in ölümüne ilişkin, "Olanlar için üzgünüm çünkü ben problemlerin diyalog yoluyla, güç kullanılmadan çözülmesinden yanayım." açıklamasında bulundu.

Guadalajara yakınındaki Ixtlahuacan kentinde 30 yaşındaki Giovanni Lopez'in, mayıs ayının başlarında sert müdahaleyle gözaltına alındığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve bunun Lopez'in son kez görüldüğü yer olduğu açıklanmıştı.

Lopez'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında maske takmadığı için polis tarafından gözaltına alındığı iddia edilmiş ve gözaltına alınmasından bir gün sonra ailesine hastaneye sevk edildiği söylenmişti.

Aile, Lopez'in hastanede öldüğünü öğrenmiş, Lopez'in vücudunda birçok darp izine rastlanmış ve sol bacağına silahla ateş edildiği belirlenmişti.

Kaynak: AA