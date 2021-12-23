- Meksika'da göktaşı görüntülendi

MEXİCO CİTY - Meksika'da akşam saatlerinde bir göktaşının yeryüzüne doğru süzüldüğü anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Meksika'nın Monterrey şehrinde akşam saatlerinde bir göktaşının yeryüzüne doğru alevler içinde süzüldüğü anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi görürken, Monterrey şehrinde geçtiğimiz yılın ekim ayında da bir göktaşı görülmüştü.