Meksika'da göktaşı görüntülendi - Haberler
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Meksika'da göktaşı görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

- Meksika'da göktaşı görüntülendi Meksika'da akşam saatlerinde bir göktaşının yeryüzüne doğru süzüldüğü anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

- Meksika'da göktaşı görüntülendi

MEXİCO CİTY - Meksika'da akşam saatlerinde bir göktaşının yeryüzüne doğru süzüldüğü anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Meksika'nın Monterrey şehrinde akşam saatlerinde bir göktaşının yeryüzüne doğru alevler içinde süzüldüğü anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi görürken, Monterrey şehrinde geçtiğimiz yılın ekim ayında da bir göktaşı görülmüştü.

Meksika'da göktaşı görüntülendi

Meksika'da göktaşı görüntülendi

Meksika'da göktaşı görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Son Dakika Haberleri

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