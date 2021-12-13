Son dakika... Meksika'da göçmenler polisle çatıştı: 17 yaralı - Haberler
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Son dakika... Meksika'da göçmenler polisle çatıştı: 17 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: - Meksika'da göçmenler polisle çatıştı: 17 yaralı Meksika'da göçmen kafilesi, başkent Mexico City'nin girişini kapatan polis ekipleri ile çatıştı.

- Meksika'da göçmenler polisle çatıştı: 17 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'da göçmen kafilesi, başkent Mexico City'nin girişini kapatan polis ekipleri ile çatıştı. Çıkan olaylarda 13'ü polis toplam 17 kişi yaralandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'e ulaşmak için Puebla şehrinden yola çıkan ve çoğunluğu Haitili, El Salvadorlu ve Honduraslı göçmenlerden oluşan kafile, Mexico City-Puebla arasındaki yolda polis tarafından durduruldu. Başkent polisinin yaklaşık 350 kişilik bir ekiple yola barikat kurması üzerine öfkelenen göçmenler polisle çatıştı. Görgü tanıkları, polisin aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti. Göçmenlerden bazıları polise tekme ve yumruklarla saldırırken, bazıları da taş, sopa ve şişe gibi nesneler fırlattı.

Başkent yönetiminin şehre ulaşan göçmen kafilesini doğrudan kendileri için hazırladıkları sığınma merkezine yönlendirdiği, ancak göçmenlerin dini bayram dolayısıyla şehirdeki Guadalupe Bazilikası'nı ziyaret etmek istedikleri belirtildi. Göçmenler, 6 saatin ardından yetkililerle anlaşmaya vararak, sığınma merkezine gitmeyi kabul etti. Yetkililer, hijyen önlemlerinin alınması şartıyla dini bayram için Guadalupe Bazilikası'nı ziyaret etmek isteyen göçmenlere otobüs sağladı.

Son dakika... Meksika'da göçmenler polisle çatıştı: 17 yaralı

Son dakika... Meksika'da göçmenler polisle çatıştı: 17 yaralı

Son dakika... Meksika'da göçmenler polisle çatıştı: 17 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Son Dakika Haberleri

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