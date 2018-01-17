Meksika'da Gizli Mezarlarda 30 Kişiye Ait Kalıntılar Bulundu

Meksika polisi, uyuşturucu kartellerinin hüküm sürdüğü Nayarit eyaletinde toprağa gömülü 30 kafatası buldu. Yapılan açıklamada, kafataslarının kime ait olduğunun veya neden gömüldüğünün henüz bilinmediği belirtilirken, Cumartesi gününden bu yana güney Nayarit'teki bölgede soruşturmaların devam ettiğini ve başka insan kalıntıları keşfedilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

UYUŞTURUCU KARTELLERİNİN İŞLEDİĞİ CİNAYETLER

Nayarit'teki cinayetlerin büyük bir kısmı, Jalisco merkezli bir çete olan Yeni Jenerasyon Kartel ve en büyük rakibi Sinaloa Cartel'indeki rakipleri arasındaki bir güç mücadelesinden kaynaklanırken, çeteler arasında işlenen cinayetler 2017 yılında Meksika'da işlenen cinayetler rekor düzeye çıktı.

3 GRUP TOPLU MEZAR

Meksika'nın Nayarit eyalet savcılığından yapılan açıklamaya göre, Xalisco bölgesinde 3 grup halinde kümelenmiş mezarlarda en az 30 kişiye ait ceset ve kemikler olduğu tespit edildi. Adı açıklanmayan bir yetkili, mezarların, dere kenarında erişilmesi zor bir alanda bulunduğunu kaydetti.

YAZ AYLARINDA KAYIPLAR ARTTI

Kalıntıların, kaybolan yakınlarını arayan bazı aileler tarafından bulunduğunu söyleyen yetkili, bölgedeki en güçlü organize suç örgütünün dağılmasının ardından yaz döneminde kayıp kişi sayılarında artış yaşandığını ifade etti. Yetkililer ise insan kalıntılarıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.