Meksika'da gizli mezarlarda 23 ceset bulundu
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Meksika'da gizli mezarlarda 23 ceset bulundu

30.09.2020 02:17 | Son Güncelleme: 30.09.2020 02:20
Meksika'da gizli mezarlarda 23 ceset bulundu

Meksika'da, içinde 23 cesedin bulunduğu iki ayrı gizli mezar tespit edildi.

Meksika'da, içinde 23 cesedin bulunduğu iki ayrı gizli mezar tespit edildi.

Guanajuato Savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin orta kısmında yer alan Guanajuato eyaletinde bir arazide gizli mezarlarda 23 cesedin bulunduğu bildirildi.

Cesetler üzerinde kimlik belirleme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Ülkede son yıllarda en yüksek cinayet oranına sahip eyaletlerden olan Guanajuato'da, resmi rakamlara göre, Ocak- Ağustos ayları arasında çoğunluğu ateşli silahlarla olmak üzere 2 bin 250 cinayet işlendi.

Ulusal Arama Komisyonu (CNB) verilerine göre de Meksika'da 75 binden fazla kişi kayboldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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