Meksika'da geçen yıl 131 bin kişi mülteci veya sığınma statüsü için başvuruda bulundu - Haberler
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Meksika'da geçen yıl 131 bin kişi mülteci veya sığınma statüsü için başvuruda bulundu

Meksika'da geçen yıl 131 bin kişi mülteci veya sığınma statüsü için başvuruda bulundu
AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel

Meksika'da mülteci veya sığınma statüsü için başvuru yapanların sayısı, geçen yıl 130 binin üzerine çıkarak tarihi bir seviyeye ulaştı.

Meksika'da mülteci veya sığınma statüsü için başvuru yapanların sayısı, geçen yıl 130 binin üzerine çıkarak tarihi bir seviyeye ulaştı.

Meksika'ya 2020'de yapılan mülteci veya sığınma statüsü için başvurular Kovid-19 salgını nedeniyle ciddi ölçüde düşüş gösterse de 2021'de yeniden yükselişe geçti.

Meksika Mülteci Yardım Komisyonuna (COMAR) göre, 2021'de 131 bin 448 başvuru yapıldı ve bu sayı 2019'da yapılan yaklaşık 70 bin 351 başvuru dikkate alındığında yüzde 87'lik bir artışa tekabül ediyor.

Ülkeye 2020'de ise Kovid-19 salgınının etkisiyle sadece 41 bin başvuru yapılmıştı.

COMAR, en fazla başvurunun Haitililerce yapıldığını aktararak, 2019'da 5 bin 500 olan başvuru sayısının 2021'de 51 binin üzerine çıktığını kaydetti.

Önceki yıllarda nadiren Meksika'dan koruma talep eden göçmenler, başvurularını daha çok ABD'de yapmayı tercih ediyordu.

Ancak sınır uygulamalarının sıkılaştırılması ve ABD'deki sığınma işlemlerindeki yavaşlama, Meksika'ya yönelik sığınma başvurularında artışa neden oldu.

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AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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