Meksika'da geçen yıl 1004 kadın cinayeti işlendi - Haberler
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Meksika'da geçen yıl 1004 kadın cinayeti işlendi

Meksika'da geçen yıl 1004 kadın cinayeti işlendi
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Latin Amerika ülkeleri içinde en çok kadın cinayetinin işlendiği ülkelerden Meksika'da 2021'de 1004 kadın öldürüldü.

Latin Amerika ülkeleri içinde en çok kadın cinayetinin işlendiği ülkelerden Meksika'da 2021'de 1004 kadın öldürüldü.

Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi Sekreterliğince yayımlanan bir raporda, 1 Ocak 2021 ila 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Meksika'da 1004 kadının uğradığı şiddet sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Söz konusu rakamın 2015'ten bu yana en yüksek sayı olduğu ifade edilen raporda, açılan davalara ve yüksek cezalara rağmen ülkede şiddetin her yıl arttığına işaret edildi.

Raporda, ülkede 2020'de 978 kadın cinayeti kaydedilirken, 2021'de ise günde ortalama 10 kadının şiddet sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Özellikle Kovid-19 salgınının eve daha çok hapsetmesiyle kadınlar için hayatın daha da zorlaştığı aktarıldı.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

Latin Amerika, Sonora, Ocak, Kamu, Güncel, Haber

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