Meksika'da Gece Kulübüne Saldırı: 7 Ölü

Meksika'da Gece Kulübüne Saldırı: 7 Ölü

Meksika'nın Playa del Carmen kentinde bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü.

Meksika'da Gece Kulübüne Saldırı: 7 Ölü

Meksika'nın Playa del Carmen kentinde bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü.

Polis, "Las Virginias" isimli gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırganların kimlikleri henüz tespit edilemezken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis, gece kulübünün önünde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
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