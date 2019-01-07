Meksika'da Gece Kulübüne Saldırı: 7 Ölü
Meksika'nın Playa del Carmen kentinde bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü.
Meksika'nın Playa del Carmen kentinde bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü.
Polis, "Las Virginias" isimli gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırganların kimlikleri henüz tespit edilemezken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis, gece kulübünün önünde güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA