Meksika'da gece kulübüne molotof kokteylli saldırı: En az 23 ölü

Meksika'da gece kulübüne molotof kokteylli saldırı: En az 23 ölü

Meksika'nın Coatzacoalcos kentindeki gece kulübüne yapılan bombalı saldırıda en az 23 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise ağır yaralandı.

28.08.2019 13:30
Meksika'da gece kulübüne molotof kokteylli saldırı: En az 23 ölü

Meksika'nın Coatzacoalcos kentindeki gece kulübüne yapılan bombalı saldırıda en az 23 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise ağır yaralandı.


Yerel medyada yer alan haberlere göre, şüpheliler Caballa Blanco isimli gece kulübünün içine molotof kokteyli atarak yakıt püskürttü ve kulübü ateşe verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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