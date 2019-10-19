19.10.2019 12:43

Meksika'da futbolcular ödenmeyen maaşlarını sahada hareketsiz kalarak protesto etti

Meksika, (DHA) ? Meksika'nın Liga MX liginde Veracruz ve Tigers arasında oynanan maçta, Veracruz oyuncuları maçın ilk dakikalarında sahada hareketsiz kalarak ödenmeyen maaşlarını protesto etti.

Meksika'nın Liga MX liginde Tiburones Rojos de Veracruz ve Tigres UANL futbol takımları arasında oynanan maçta, Veracruz oyuncuları hareketsiz durarak ödenmeyen maaşlarını protesto ettiler. Yerel medyada yer alan habere göre, oynanan maçta Veracruz oyuncuları sahaya çıktı ve maçın başlamasıyla hareket etmeyi reddetti. Tiger oyuncuları da ilk başta karşı takımla birlikte hareketsiz kaldı. Ancak, Tiger oyuncuları birkaç dakika süren hareketsizliğin ardından oyuna devam ederek, gol atmaya başladılar. Ancak Veracruz oyuncuları buna karşı da hareketsiz kaldı. Yaklaşık 5 dakika sonra oynamaya başlayan Veracruz oyuncuları, topla ilgilenmeyerek sürekli faul yapmaya başladılar.

Daha sonra Tigers oyuncularının 3'üncü golü de atmasının artından Veracruz oyuncular maça normal seyrinde devam ettiler.

Karşılaşmayı 3-1'lik bir skorla Tigers kazandı.

Kaynak: DHA