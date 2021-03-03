Meksika'da fosil yakıt kullanan işletmelere elektrik alımında öncelik veren yasa kabul edildi
Meksika'da meclisin üst kanadı Senato, fosil yakıt kullanan devlet tesislerine elektrik alımında öncelik veren yeni enerji yasasını onayladı.
Meksika'da meclisin üst kanadı Senato, fosil yakıt kullanan devlet tesislerine elektrik alımında öncelik veren yeni enerji yasasını onayladı.
Meclisin alt kanadı tarafından 24 Şubat'ta onaylanan yasa, Senatoda 58'e 68 oyla kabul edildi.
Fosil yakıt kullanarak elektrik üreten devlet şirketlerine öncelik veren yasa, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un "ülkenin enerji konusunda kendi kendine yeter hale gelmesi gerektiği" söylemlerinin ardından geldi.
Obrador, ABD'nin Teksas eyaletinde rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının şiddetli soğuklar nedeniyle devre dışı kalmasından sonra söz konusu söyleme sıkça başvurmuştu.
Yeni enerji yasası, ülkede temiz enerjiyi destekleyen Amerikalı bazı yatırımcılar ve özel şirket sahiplerinin tepkisini çekiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı