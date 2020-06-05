Meksika'da Floyd protestolarına katılan eylemciler polisi ateşe verdi
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Meksika'da Floyd protestolarına katılan eylemciler polisi ateşe verdi

Meksika'da ABD'li siyahi George Floyd'un öldürülmesi üzerine başlayan eylemlerde, bir polis memuru ateşe verildi.

Meksika'da Floyd protestolarına katılan eylemciler polisi ateşe verdi
05.06.2020 16:14 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:14

Meksika'da ABD'li siyahi George Floyd'un öldürülmesi üzerine başlayan eylemlerde, bir polis memuru ateşe verildi.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardınan protesolar bir çok ülkeye sıçardı. Meksika sokaklarında da protesto gösterileri yerini öfkeye bıraktı. Ülkede George Floyd'un öldürülmesi üzerine Guadalajara kentinde bir araya gelen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, güvenlik güçlerine ait olan bazı araçları ve bir polis memurunu ateşe verdi.

POLİSİN ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜLER

Protesto sırasında bir eylemci, motosikletli polisin görüş açısını kapatırken diğeri de arkasından benzin döküp, memuru ateşe verdi. Panikle kendini yere atan polise, memur arkadaşları yardım etmeye çalışırken, eylemcilerden birkaçı tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar amatör kameralarca kayda alındı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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