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Meksika'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Meksika'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

MEXICO Meksika'nın Guanajuato eyaletinde eve yapılan silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

MEXICO Meksika'nın Guanajuato eyaletinde eve yapılan silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Eyalet savcılığı, silahlı saldırının Guanajuato eyaletinin güneybatı bölgesinde yer alan Cueramaro kasabasında gerçekleştiğini açıkladı. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili detay paylaşılmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ülkede cinayet oranlarının yüksek olduğu eyaletler arasından önde gelen Guanajuato uyuşturucu çetelerinin hakimiyet mücadelelerine sahne oluyor.

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AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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