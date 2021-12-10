Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 49 kişi öldü - Haberler
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Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 49 kişi öldü

Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 49 kişi öldü
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Meksika'nın güneyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonun otoyolda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 49 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Meksika'nın güneyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonun otoyolda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 49 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin Chiapas eyaletinde, düzensiz göçmenleri kaçak şekilde taşıdığı belirtilen bir kamyonun otoyolun kenarındaki istinat duvarına çaparak devrildiği kaydedildi.

Kazada, 49 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 40 kişi yaralandı.

Savcılık, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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