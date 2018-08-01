- Meksika'da düşen uçakta ölen olmadı çok sayıda yaralılar var

MEXİCO CİTY Meksikalı yetkililer; uçağın kalktıktan sonra düştüğünü ve ölen olmadığını açıkladı.

Meksika'nın kuzeydeki Durango eyaletinde kalkışından kısa zaman sonra düştüğü açıklanan Aeromexico Havayollarına ait yolcu uçağında, 97 yolcu ve 4 mürettebattan ölen olmadığı ve çok sayıda yaralıların olduğu belirtildi.

Meksika Durango Eyaleti Valisi Jose Aispuro Twitter hesabından yaptığı açıklamada "kazada ölüm olmadığının doğrulandığını" duyurdu.

Meksika Ulaştırma Departmanı başkanı Gerardo Ruiz Eparza; uçakta 97 yolcu ve dört mürettebat olduğunu, uçağın kalkıştan hemen sonra bir kaza geçirdiğini ve havalimanına yakın bir yere belirlenmeyen bir nedenle düştüğünü açıkladı. Ancak olası neden hakkında bilgi vermedi.

Meksika'da düşen uçağın Brezilya yapımı orta menzilli 10 yaşında olduğu ve Aeromexico filosuna katılmadan önce diğer iki havayolu şirketinde daha hizmet ettiği belirtildi.