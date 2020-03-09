Meksika'da Dünya Kadınlar Günü gösterisi polisin müdahalesine sahne oldu
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Meksika'da Dünya Kadınlar Günü gösterisi polisin müdahalesine sahne oldu

Meksika'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri yapan gruba polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

09.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:50
Meksika'da Dünya Kadınlar Günü gösterisi polisin müdahalesine sahne oldu

Meksika'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri yapan gruba polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

BBC'nin haberine göre, ülkede kadına karşı artan şiddeti protesto etmek için 8 Mart'ta başkent Meksiko'da yaklaşık 80 bin kişi sokaklara indi.

Barışçıl gösteri havasında başlayan eylem sırasında bazı maskeli grupların, Meksika Ulusal Sarayı'nın kapısı dahil birçok yere molotofkokteyli atması üzerine polis göstericilere göz yaşartıcı gaz sıktı.

Polisin müdahalesinde 60'tan fazla kişi yaralanırken, 13 kişi hastaneye kaldırıldı, 7 kişi gözaltına alındı.

Bugün de milyonlarca kadın, kadına şiddet konusunda daha fazla şey yapılması talebiyle "Kadınlar Olmadan Bir Gün" eylemiyle okula ve iş yerlerine gitmeme kararı aldı.

Meksika'da her gün yaklaşık 10 kadın öldürülüyor. Kadına yönelik şiddetin gitgide kötüleştiği ülkede, hükümet sorunun çözümünde etkisiz kalmakla suçlanıyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, şubat ayında medyanın kadına yönelik şiddet sorununu "manipüle" ettiğini söyleyerek büyük tepki toplamıştı. Obrador, daha sonra hükümetinin bu meseleye özenle yaklaştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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