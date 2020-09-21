Son dakika haber... Meksika'da düğünde "sosyal mesafeli" dans
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Son dakika haber... Meksika'da düğünde "sosyal mesafeli" dans

Son dakika haberleri... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen Meksika'da düğünde yapılan sosyal mesafeli dans yoğun ilgi gördü.

Son dakika haber... Meksika'da düğünde
21.09.2020 17:25 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:33

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen Meksika'da düğünde yapılan sosyal mesafeli dans yoğun ilgi gördü.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını can almaya devam ediyor. Salgında en çok can kaybının yaşandığı ülkelerin başında gelen Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde gerçekleşen bir düğünde konukların, damat ve gelinin koronavirüs (Covid-19) fiziksel mesafe kurallarına uygun şekilde dans etti. Düğün işletmecisi piste kare şeritler çizerek, düğün davetlilerinin dans etmesini sağladı. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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