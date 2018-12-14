Meksika'da Drone Yolcu Uçağına Çarptı

Aeromexico Havayolları'na ait Boing 737-800 tipi yolcu uçağına Meksika'nın Tijuana kentine inişe geçtiği sırada drone çarptı.

Uçağın burnuna çarpan drone'un, uçakta hasara neden olmasına rağmen, uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı. Meksika'nın yerel haber sitesi Razon'un aktardığına göre, kabin kayıtlarında, mürettebatın çok güçlü bir ses duymaları üzerine kontrol kulesine uçağın burnunda zarar olup olmadığını sordukları duyuldu. Havayolu şirketi Aeromexico, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü, yolcuların güvenli bir şekilde yara almadan yere indirildiğini açıkladı.

Satışı kolaylıkla yapılabilen drone'ların uçuşları sırasında radar tarafından takip edilememesinden dolayı izinsiz drone kullanımı havayolu ulaşımını olumsuz yönde etkilediği için bazı ülkeler, uçaklar için ayrılmış hava yollarında drone'ların uçuşuna izin vermiyor. - Yağcı