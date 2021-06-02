Meksika'da dijital şiddet yasası yürürlüğe girdi
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Meksika'da dijital şiddet yasası yürürlüğe girdi

Meksika'da dijital şiddet yasası yürürlüğe girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Meksika'da dijital şiddet yasası, Federal Resmi Gazetede (Diario Oficial de la Federacin) yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Meksika'da dijital şiddet yasası, Federal Resmi Gazetede (Diario Oficial de la Federacin) yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Meksika'da dijital şiddet yasası, Federal Resmi Gazetede (Diario Oficial de la Federacin) yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi. Olimpia Yasası olarak da bilinen ve resmi adıyla Kadınların "Şiddetsiz Bir Yaşama Erişimi Yasası" ile bugünden itibaren reşit bir kişinin mahrem içerikli video, fotoğraf ya da ses kayıtlarını rızası dışında ifşa etmek, dağıtmak, paylaşmak, ticarileştirmek, takas etmek ve yayınlamak cinsel gizliliğin ihlali suçu kapsamına dahil edildi.

Yasa, medyanın yayın ve iletişim organları aracılığıyla işlenen cinsiyete bağlı şiddeti de kapsayacak şekilde dijital şiddetin her türlüsünün Federal Ceza Kanunu (Cdigo Penal Federal) uyarınca cezalandırılmasını içeriyor. Yasa ile Meksika Kamu Bakanlığının (El Ministerio Pblico) medya düzeyinde kadın mahremiyetine saldıran içeriklerin kesintiye uğratılması, engellenmesi ve ortadan kaldırılması gibi koruma önlemlerinin derhal alınması ile içeriğin bulunduğu servis sağlayıcısının tespit edilmesi ve yayılmasını önlemek amacıyla tedbir almada yetkili kılıyor.

Yasa içeriğinde ek olarak, suç eğer mağdurun eşi, birlikte olduğu kişi yada duygusal arkadaşı tarafından işlenmişse cezanın artacağı, suçu işleyen kişi görev başındaki bir devlet memuru ya da olayın farkında olmadığını iddia eden bir kişi olup menfaat elde ediyorsa yine aynı kapsamda değerlendirilip cezasının artırılacağı belirtildi.

Eyalet meclislerine, Olimpia Yasası ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapması için 2 Haziran tarihine kadar 180 gün müddet tanındı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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