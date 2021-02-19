Meksika'da devlet başkanlarının dokunulmazlığını kaldıran düzenleme onaylandı

Meksika'da devlet başkanları için vatana ihanet suçu dışında mevcut olan yargı dokunulmazlığı, anayasa değişikliği ile kaldırıldı.

Meksika'da devlet başkanları için vatana ihanet suçu dışında mevcut olan yargı dokunulmazlığı, anayasa değişikliği ile kaldırıldı.

Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, Senato'nun Kasım 2020'de kabul ettiği düzenlemeyi onaylayan kararnameyi imzaladı.

Değişiklik, devlet başkanlarının görev süresi içinde vatana ihanete ilaveten yolsuzluk, seçim usulsüzlüğü ve diğer suçlardan da mahkeme karşısına çıkarılabilmesini öngörüyor.

Düzenlemenin 27 Şubat'ta yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin