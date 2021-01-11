Meksika'da Devlet Başkanı Sözcüsü Kovid-19'a yakalandı
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Meksika'da Devlet Başkanı Sözcüsü Kovid-19'a yakalandı

11.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:04
Meksika'da Devlet Başkanı Sözcüsü Kovid-19'a yakalandı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un sözcüsü Jesus Ramirez Cuevas yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un sözcüsü Jesus Ramirez Cuevas yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. ???????

Neredeyse hiç maske kullanmadığı gözlenen ve tansiyon hastası olan 69 yaşındaki Ramirez Cuevas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalandığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ve evden çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Devlet Başkanı Obrador'un ise Kovid-19 testi yaptırıp yaptırmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Pazar günü Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinde, Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızlı yayılan türüne rastlanmıştı.

Meksika'da 1 milyon 524 bin 36 kişi Kovid-19'a yakalandı, 133 bin 204 kişi yaşamını yitirdi ve şu ana kadar 107 bin 250 kişi aşı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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