Meksika'da Devlet Başkanı Obrador'un basın açıklamalarının tamamının yayınlanması yasaklanacak
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Meksika'da Devlet Başkanı Obrador'un basın açıklamalarının tamamının yayınlanması yasaklanacak

13.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:26
Meksika'da Devlet Başkanı Obrador'un basın açıklamalarının tamamının yayınlanması yasaklanacak

Meksika Federal Seçim Enstitüsü, haziran ayında yapılacak kongre ve eyalet seçimlerinden önce basın kuruluşlarının Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un açıklamalarının tamamını yayınlamasını geçici olarak yasaklayacağını bildirdi.

Meksika Federal Seçim Enstitüsü, haziran ayında yapılacak kongre ve eyalet seçimlerinden önce basın kuruluşlarının Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un açıklamalarının tamamını yayınlamasını geçici olarak yasaklayacağını bildirdi.

Seçim Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Obrador'un basın açıklamalarını, projelerini duyurmak ve muhalefeti eleştirmek için kullandığı gerekçesiyle tamamının yayınlanmasına 4 Nisan itibarıyla yasak getirileceği ifade edildi.

Obrador'un basın açıklamalarının, muhalefet partilerinin şikayeti üzerine ve haziran ayında yapılacak kongre ve eyalet seçimlerinde adaleti sağlamak amacıyla kısıtlandığı belirtildi.

Geçici yasağın 6 Haziran'a kadar süreceği kaydedildi.

Obrador, ifade özgürlüğünün engellendiğini savundu

Obrador, Twitter ve Facebook'un ABD Başkanı Donald Trump'ın hesaplarını askıya almasına atıfta bulunarak, enstitünün söz konusu kararının sansür olduğunu ve kendisinin de susturulmak istendiğini savundu.

İfade özgürlüğünün engellendiğini vurgulayan Obrador, insanların bilgi edinme hakkının ellerinden alınamayacağını ve hukuki yollara başvuracağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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