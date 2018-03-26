Meksika'da Deniz Piyadelerine Saldırı

Meksika'da devriye gezen deniz piyadeleriyle silahlı saldırganlar arasında çıkan çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, silahlı saldırganların Tamaulipas eyaletine bağlı Nuevo Laredo bölgesinde devriye gezen deniz piyadelerine pusu kurarak ateş açtığını söyledi.

Bölgeye gönderilen takviye deniz piyadeleri ile saldırganlar arasında çıkan çatışmalarda bir piyade ve 4 saldırganın öldüğünü belirten yetkililer, 12 piyadenin de yaralandığını kaydetti.

Meksika donanmasından yapılan açıklamada da hafta sonu düzenlenen saldırılarda silahlı kişilerin sahte piyade kıyafeti giydiği ve araçlarına donanmaya ait işaretler astıkları bildirildi.